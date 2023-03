Pogba sarà centellinato: ecco in quali partite verrà schierato (Di sabato 25 marzo 2023) Paul Pogba ha giocato pochissimi minuti in questa stagione, ma ora sembra essere chiaro in quali occasioni verrà schierato da Allegri. Per quanto si conoscessero da tempo i problemi fisici di Pogba, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il francese sarebbe stato praticamente sempre fermo ai box. La sua stagione in questo momento è un disastro completo e la Juventus sembra aver capito come sfruttarlo. Paul Pogba (Fonte: LaPresse)Pogba infatti ha giocato solo 34 minuti in questa stagione, pochi istanti nel derby con il Torino e nella sfida dell’Olimpico con la Roma, prima di alzare ancora bandiera bianca. Risulta dunque evidente come il francese non potrà giocare con costanza negli ultimi due mesi. La sua fortuna però è legata al fatto che la Juventus è ancora ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 25 marzo 2023) Paulha giocato pochissimi minuti in questa stagione, ma ora sembra essere chiaro inoccasionida Allegri. Per quanto si conoscessero da tempo i problemi fisici di, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che il francese sarebbe stato praticamente sempre fermo ai box. La sua stagione in questo momento è un disastro completo e la Juventus sembra aver capito come sfruttarlo. Paul(Fonte: LaPresse)infatti ha giocato solo 34 minuti in questa stagione, pochi istanti nel derby con il Torino e nella sfida dell’Olimpico con la Roma, prima di alzare ancora bandiera bianca. Risulta dunque evidente come il francese non potrà giocare con costanza negli ultimi due mesi. La sua fortuna però è legata al fatto che la Juventus è ancora ...

Allegri sbuffa: ne ha solo uno disponible a centrocampo ... in un reparto quello di centrocampo che sarà falcidiato dalle assenze in vista della sfida ... Fagioli in azione contro l'Inter - Calciomercato.it Inoltre è da scartare il recupero di Paul Pogba, sempre ...

Ufficiale a fine aprile: via libera di Allegri per il centravanti

A parte Pogba che difficilmente sarà pronto per il Verona e la semifinale di Coppa Italia con l'Inter, il tecnico della Juventus rimpolperà lo scacchiere a sua disposizione con diversi rientri dall'...

Nuova Juve, che numeri: il minutaggio dei giovani bianconeri è da record

Ma se, nonostante le condizioni precarie di Pogba, a gennaio la Juventus ha potuto cedere un ... Su questa linea programmerà il futuro : una parte della rosa sarà costituita dai giocatori usciti dal ...

Juve Torino, Allegri: 'Pogba convocato, sarà un match ad alta ...