In India le donne volontarie selezionate per l'utero in affitto ricevono/cinquemila dollari ... l'energia, una giustizia più efficiente soprattutto quella civile, il, l'aggiornamento e ...Un dramma che non ha risparmiato la Sardegna, che oggi paga un pesante tributo di quasi... moderno e sostenibile, anche attraverso gli investimenti dele con l'ausilio delle nuove ...Un dramma che non ha risparmiato la Sardegna, che oggi paga un pesante tributo di quasi... moderno e sostenibile, anche attraverso gli investimenti dele con l'ausilio delle nuove ...

Pnrr, tremila Comuni non riescono a spendere: 16 miliardi di euro restano nel cassetto La Stampa

Uguaglianza di genere, siamo lontani da una condizione ottimale. Le indicazioni del PNRR fanno ben sperare, ma va fatto ancora molto, anche in edilizia."La Regione non ha più scuse: si proceda con celerità al pagamento delle borse di studio di tutti i 3000 studenti idonei non beneficiari" ...