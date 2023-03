Pnrr, il ministero più in ritardo sui progetti è quello di Salvini (Di sabato 25 marzo 2023) Il ponte sullo Stretto di Messina arriverà a breve, dice il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Sarà sicuramente così, ma nel frattempo proprio il suo dicastero è in ritardo sul Recovery Plan. Secondo la Corte dei Conti ci sono 19 miliardi a rischio. Visto che soltanto due target sono stati raggiunti e la scadenza è fine marzo. Ma soprattutto, fa sapere oggi Repubblica, 11 progetti su 29 sono appannaggio delle Infrastrutture. E sono in ritardo. Ieri è stato il presidente Sergio Mattarella a chiedere di mettersi sulla stanga. Citando Alcide De Gasperi. Tra il 2020 e il 2022, fa sapere la Corte dei Conti, sono stati spesi 20 miliardi. Ovvero il 49,7% delle risorse programmate e il 12% del totale considerando anche gli incentivi all’edilizia e all’industria. Senza queste voci la spesa si dimezza al ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Il ponte sullo Stretto di Messina arriverà a breve, dice il ministro delle Infrastrutture Matteo. Sarà sicuramente così, ma nel frattempo proprio il suo dicastero è insul Recovery Plan. Secondo la Corte dei Conti ci sono 19 miliardi a rischio. Visto che soltanto due target sono stati raggiunti e la scadenza è fine marzo. Ma soprattutto, fa sapere oggi Repubblica, 11su 29 sono appannaggio delle Infrastrutture. E sono in. Ieri è stato il presidente Sergio Mattarella a chiedere di mettersi sulla stanga. Citando Alcide De Gasperi. Tra il 2020 e il 2022, fa sapere la Corte dei Conti, sono stati spesi 20 miliardi. Ovvero il 49,7% delle risorse programmate e il 12% del totale considerando anche gli incentivi all’edilizia e all’industria. Senza queste voci la spesa si dimezza al ...

