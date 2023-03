Pnrr, al comune di Faicchio finanziato un parco fitness all’aperto (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’istanza inoltrata dal comune di Faicchio è stata ammessa a finanziamento per un importo di . . Nello specifico si tratta di fondi che saranno destinati all’acquisto di attrezzature sportive per realizzare un parco attrezzato dove poter svolgere attività di fitness e pratica sportiva libera all’aperto. Un nuovo playground pubblico per la pratica sportiva libera da installare lungo percorsi all’aperto. L’attivazione di una terza linea di intervento, disposta dal Dipartimento dello Sport, mira a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale. Ogni composizione sarà funzionale all’utilizzo da parte di differenti target di persone, quali giovani, ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’istanza inoltrata daldiè stata ammessa a finanziamento per un importo di . . Nello specifico si tratta di fondi che saranno destinati all’acquisto di attrezzature sportive per realizzare unattrezzato dove poter svolgere attività die pratica sportiva libera. Un nuovo playground pubblico per la pratica sportiva libera da installare lungo percorsi. L’attivazione di una terza linea di intervento, disposta dal Dipartimento dello Sport, mira a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l’inclusione e l’integrazione sociale. Ogni composizione sarà funzionale all’utilizzo da parte di differenti target di persone, quali giovani, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Maurisovranista : RT @icebergfinanza: Paragonare tempi epici come quelli di DeGasperi con la “magnadora “ UE attuale, del PNRR, dove gli interessi privati pr… - LucianoBianch63 : RT @icebergfinanza: Paragonare tempi epici come quelli di DeGasperi con la “magnadora “ UE attuale, del PNRR, dove gli interessi privati pr… - Lore41714593 : RT @icebergfinanza: Paragonare tempi epici come quelli di DeGasperi con la “magnadora “ UE attuale, del PNRR, dove gli interessi privati pr… - danielaagosti17 : Iniziare a mettere a fattor comune programmi che dovranno avere una coerenza per lo #sviluppo del territorio. Grazi… - RediStefano : RT @icebergfinanza: Paragonare tempi epici come quelli di DeGasperi con la “magnadora “ UE attuale, del PNRR, dove gli interessi privati pr… -