Pier Silvio Berlusconi ha deciso | basta trash | cambia Gf Vip e Isola dei Famosi

(Di sabato 25 marzo 2023) Al centro una nuova offerta di Canale 5 che include più qualità e show rivolti a tutta la famiglia. Questo è quanto vorrebbedopo non aver gradito alcuni eccessi di volgarità sulle sue reti. Troppo, troppe parolacce, ma ora si. In seguito alle continue lamentele del pubblico e alle diverse … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Silvia Toffanin da Pio e Amedeo: proposta di nozze a Pier Silvio Berlusconi - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Silvia Toffanin prima ospite di Felicissima Sera, lo show di Canale 5 con Pio e Amedeo, che hanno intervistato la conduttrice… - BITCHYFit : Silvia Toffanin svela le sue giornate con Pier Silvio: dalla notte alla spesa insieme - nagia59 : RT @Cinguetterai: Secondo @tvblogit Pier Silvio Berlusconi non ha concesso a Orietta Berti la liberatoria per partecipare al ricordo di Pao… - zazoomblog : Silvia Toffanin da Pio e Amedeo: proposta di nozze a Pier Silvio Berlusconi - #Silvia #Toffanin #Amedeo: #proposta… -

Silvia Toffanin ospite di Pio e Amedeo, la proposta di matrimonio a Pier Silvio Berlusconi Fanpage.it

Prima ospite della nuova edizione di "Felicissima sera", versione "All Inclusive", Silvia Toffanin accetta di farsi intervistare da Pio e Amedeo in un talk ad hoc, denominato per l'occasione " Ve ...Da Silvia Toffanin che si lascia andare al racconto della propria quotidianità con il compagno Pier Silvio (Il Presidente) all’icona della musica italiana Zucchero che, per promuovere le date del suo ...