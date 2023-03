“Picchiata da una mamma e nessuno mi ha difeso. Presenterò denuncia”. Arriva la solidarietà della Dirigente. Il Ministro “chi aggredisce paghi danno immagine” (Di sabato 25 marzo 2023) Al quotidiano La Repubblica parla l'insegnante aggredita in classe dalla mamma di un'alunna, in cui racconta la propria esperienza e le sensazioni in seguito all'episodio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 25 marzo 2023) Al quotidiano La Repubblica parla l'insegnante aggredita in classe dalladi un'alunna, in cui racconta la propria esperienza e le sensazioni in seguito all'episodio. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... StelvioGori : @OGiannino È stata picchiata da piachiatra e infermieri per aver avuto una crisi di pianto... - uncletomablogZ : RT @silupescu: Purtroppo Maria Ponomarenko è stata picchiata dallo psichiatra e dal personale sanitario del carcere dov'è detenuta da innoc… - Fiorellissimo : @nonnachicca58 In Italia invece un insegnante è stata picchiata da una madre per un brutto voto alla figlia , siamo alla preistoria - FrancescoAldri2 : RT @silupescu: Purtroppo Maria Ponomarenko è stata picchiata dallo psichiatra e dal personale sanitario del carcere dov'è detenuta da innoc… - foglia0570 : @marifcinter Mi piacciono molto quelli che scrivono a te Daniele rivolgendosi a Sanchez(coraggio da leoni). Detto… -