PERONI TOP10 | LE FORMAZIONI DEGLI ANTICIPI DELLA XV GIORNATA

(Di sabato 25 marzo 2023) Roma – La quindicesima giornata delsi aprirà nel primo pomeriggio di sabato 25 marzo con scontri interessanti in testa e in coda alla classifica. Alle 14 di domani il primo match sarà una sorta di spareggio salvezza tra Cus Torino e Mogliano Veneto Rugby. Le due squadre sono distanti tre lunghezze in campionato e per entrambe sarà importante centrare un successo. Alle 14.30 le Fiamme Oro ospiteranno il Calvisano con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica, mentre alle 16 è in programma uno scontro diretto in chiave play-off con il Valorugby – attualmente terzo a quota 48 punti – che ospiterà Rovigo che con 51 punti si trova al secondo posto. Domenica 26 il Petrarca – campione d’Italia in carica – ospiterà i Lyons cercando di allungare approfittando dello scontro tra seconda e terza in classifica. Chiuderà la giornata ...

La Finale del Peroni TOP10 sarà trasmessa per la prima volta nella storia del massimo campionato in diretta in chiaro su Rai Due, dopo l'accordo raggiunto da FIR e Rai per la riprogrammazione della sfida per lo scudetto.

Sitav Rugby Lyons torna in campo per la XV giornata di Peroni TOP10, che prevede la sfida più dura dell'anno: domenica i bianconeri scendono in campo allo Stadio Plebiscito di Padova, per sfidare la capolista Petrarca Padova campione in carica. Appuntamento dunque per le ore 14.00 di domenica 26 marzo allo Stadio Plebiscito di Padova.