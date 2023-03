Pennsylvania, esplode una fabbrica di cioccolato e muoiono due persone (Di sabato 25 marzo 2023) Brutta domenica per i cittadini di West Reading, a circa 60 miglia a nord-ovest di Filadelfia: una fabbrica di cioccolato nello stato della Pennsylvania è esplosa provocando due morti e otto feriti. Alcuni dei sopravvissuti sono stati già dimessi dagli ospedali dove hanno ricevuto le prime cure, ma i soccorritori sono alla ricerca di nove ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Brutta domenica per i cittadini di West Reading, a circa 60 miglia a nord-ovest di Filadelfia: unadinello stato dellaè esplosa provocando due morti e otto feriti. Alcuni dei sopravvissuti sono stati già dimessi dagli ospedali dove hanno ricevuto le prime cure, ma i soccorritori sono alla ricerca di nove ... TAG24.

Pennsylvania, fabbrica di cioccolato esplode: si registrano morti e feriti.

Almeno due persone sono morte ed altre sette risultano disperse dopo l'esplosione avvenuta in un impianto di produzione di cioccolato a West Reading, in Pennsylvania. Lo ha riferito in conferenza stampa il capo della polizia di West Reading.

Due persone sono morte e nove sono disperse dopo che una violenta esplosione che ha distrutto una fabbrica di cioccolato a West Reading, nello stato di Pennsylvania. Secondo la polizia nove persone risultano ancora disperse e non è ancora definito il numero dei feriti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei soccorritori.

La fabbrica di cioccolato esplosa in Pennsylvania è la R.M. Palmer Company, azienda operante nel settore dal 1948 e con al suo interno oltre 850 dipendenti.