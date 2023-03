(Di sabato 25 marzo 2023) Carlocommenta la sfida tra, valida per i quarti di finale di Champions League prima al San Siro e poi al Maradona. L’urna di Nyon ha messo di fronteper i quarti di finale di Champions League. Una sfida che durante il mese di aprile si ripeterà per 3 volte, sia in Serie A che in Champions League. L’attesa è tanta, con le due tifoserie che sognano di superare il turno e di accedere alle semifinali di Champions League, dove potrebbe esserci l’Inter di Simone Inzaghi che deve però battere il Benfica. Della sfida traha scritto Carlo Pellegati, giornalista e tifosi rossonero che punge i tifosi del: “Da qualche parte leggo che molti, in altre contee e con altri colori, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Pellegatti che sferzata al Napoli: 'C'è chi festeggi, attenti al Milan' #milannapoli #Pellegatti #ForzaNapoliSempre - diconodioggi : RT @PatriziaTenda: Si sussurra a Milano, ma non potrei giurarlo, che l'insano passo compiuto addì 23 marzo 1927 dal commendator Umberto Pel… - DonKalulu20 : RT @AnfetaMilan: @DonKalulu20 Mai visto uno che odia il Milan così tanto. EmmeArcello in confronto era Pellegatti - AnfetaMilan : @DonKalulu20 Mai visto uno che odia il Milan così tanto. EmmeArcello in confronto era Pellegatti - Nouhaila1212a : RT @PatriziaTenda: Si sussurra a Milano, ma non potrei giurarlo, che l'insano passo compiuto addì 23 marzo 1927 dal commendator Umberto Pel… -

...vede la squadra di Pioli pericolosamente a rischio nella corsa ai primi quattro posti. Carloperò rimane ottimista e nella parte finale del suo corposo editoriale per Milannews spiega ...Per Carlo"il Milan di Pioli è semplicemente scomparso in campionato", mentre per ... Non può essere il cammino di una squadraindossa il tricolore sul petto". Milan nel tunnel: quelli ...Il giornalistasui propri canali ufficiali ha parlato della possibilità di vedere il ... Come detto, Traore è un'occasione importante, avendo il contratto in scadenza,una squadra come il ...

Pellegatti che sferzata al Napoli: “C’è chi festeggi, attenti al Milan” napolipiu.com

Milan, parecchie le idee della dirigenza per il prossimo rinforzo in attacco. Siamo certi che si ricorrerà al mercato per una punta centrale.Nell'intervista rilasciata al canale YouTube di Carlo Pellegatti, Luca Antonini, ex terzino rossonero, ha commentato così il lavoro di Ignazio Abate, suo ex compagno al Milan, ...