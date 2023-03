Pedofilia nella Chiesa, nuova stretta del Papa: come cambia la lotta agli abusi (Di sabato 25 marzo 2023) Città del Vaticano – Arriva la nuova stretta di Papa Francesco per fermare la piaga della Pedofilia e degli abusi nella Chiesa cattolica. A quattro anni dalla promulgazione del motu proprio sulle procedure da seguire in caso di violenze, oggi il Santo Padre ha promulgato una nuova versione di Vox estis lux mundi, aggiornando le linee guida per contrastare quello che è un problema diffuso in tutto il mondo. L’aggiornamento arriva dopo aver consultato gli episcopati e i dicasteri della Curia Romana, rendendo definitiva la legge vaticana per prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali all’interno della Chiesa cattolica. Il nuovo motu proprio entrerà in vigore il prossimo 30 aprile, abrogando quello del maggio ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) Città del Vaticano – Arriva ladiFrancesco per fermare la piaga dellae deglicattolica. A quattro anni dalla promulgazione del motu proprio sulle procedure da seguire in caso di violenze, oggi il Santo Padre ha promulgato unaversione di Vox estis lux mundi, aggiornando le linee guida per contrastare quello che è un problema diffuso in tutto il mondo. L’aggiornamento arriva dopo aver consultato gli episcopati e i dicasteri della Curia Romana, rendendo definitiva la legge vaticana per prevenire e contrastare il fenomeno deglisessuali all’interno dellacattolica. Il nuovo motu proprio entrerà in vigore il prossimo 30 aprile, abrogando quello del maggio ...

