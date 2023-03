Pedofilia | il Papa aggiorna le procedure contro gli abusi sessuali | le novità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Il Papa promulga le norme contro l’insabbiamento di pedofilia e molestie sessuali. Le regole estese anche agli abus… - repubblica : Pedofilia nella Chiesa, papa Francesco conferma le norme anti-abusi e le estende ai laici - mbellio1964 : RT @fattoquotidiano: Il Papa promulga le norme contro l’insabbiamento di pedofilia e molestie sessuali. Le regole estese anche agli abusi d… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Il Papa promulga le norme contro l’insabbiamento di pedofilia e molestie sessuali. Le regole estese anche agli abusi d… - Marilenapas : RT @fattoquotidiano: Il Papa promulga le norme contro l’insabbiamento di pedofilia e molestie sessuali. Le regole estese anche agli abusi d… -

Francesco rende definitive le procedure per prevenire e contrastare la, aggiornando le norme contro l'insabbiamento degli abusi. Dopo quasi quattro anni di sperimentazione, Bergoglio ...Dopo quasi quattro anni di sperimentazione, consultati gli episcopati e i dicasteri della Curia romana,Francesco ha promulgato definitivamente le procedure per prevenire e contrastare il fenomeno degli abusi sessuali all'interno della Chiesa cattolica. E' stata pubblicata oggi la nuova versione ...Citta' del Vaticano, 25 mar. Si rafforzano le misure per il contrasto ai fenomeni di violenza enella Chiesa cattolica. A mettere in atto un nuovo giro di vite in questo senso e' statoFrancesco che ha promulgato oggi una nuova Lettera Apostolica in forma di Motu proprio dal ...

Pedofilia, Papa aggiorna le procedure anti abusi: tutte le novità Adnkronos

Street tutor a San Leonardo. Nell’ambito delle iniziative connesse al Progetto Legalità e Coesione, messo in campo dall’Amministrazione Comunale, per migliorare la sicurezza reale e percepita in città ...Il papa ha promulgato la versione definitiva delle norme per prevenire e contrastare gli abusi sessuali all’interno della chiesa, dopo quattro anni di sperimentazione. Nella nuova versione aggiornata, ...