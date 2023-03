Pedaggio autostradale addio per sempre | Non paghi più col trucco dei furbi e vai in vacanza

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 25 marzo 2023) Importanti novità per molti automobilisti. Grazie alche ti permette di direperalLe autostrade italiane sono da tempo al centro del dibattito pubblico per il loro alto costo, nonché per i frequenti lavori di manutenzione. Ecco ilper evitare di pagare il(Credits foto: Ansa) – IlovetradingInfatti, secondo un’indagine condotta dall’Automobile Club d’Italia, le tariffe autostradali italiane risultano tra le più care d’Europa. Tuttavia, c’è una buona notizia per molti automobilisti: esiste unche permette di evitare di pagare il. Nel resto dell’articolo mostreremo di che cosa si tratta e come ...