Pd, si tratta ancora sui capigruppo. Bonaccini riunisce i suoi: “A Schlein ho chiesto prudenza. Unità dipende da entrambi” (Di sabato 25 marzo 2023) “Ho pensato fosse giusto raccogliere questo appello e dirvi che, se lo ritenete utile, mi muoverei come la segretaria mi ha proposto ancora stamattina: proseguire nel confronto per capire come intenda comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria. Per questa ragione vi proporrei di procedere così: non aprirei un dibattito su un quadro che manca di troppi elementi e userei il tempo che ci separa a lunedì per andare a chiuderli, a vedere qual è la proposta complessiva che Elly fa“. E’ durata circa mezz’ora la riunione tra Stefano Bonaccini e i parlamentari che lo hanno sostenuto alle primarie Pd. Il presidente dem ha dunque chiesto “il mandato per proseguire il confronto con Elly Schlein fino a lunedì”, quando ci sarà la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) “Ho pensato fosse giusto raccogliere questo appello e dirvi che, se lo ritenete utile, mi muoverei come la segretaria mi ha propostostamattina: proseguire nel confronto per capire come intenda comporre il quadro complessivo nelle prossime ore, auspicabilmente da qui a lunedì. La linea e i nuovi assetti nei gruppi e nella segreteria. Per questa ragione vi proporrei di procedere così: non aprirei un dibattito su un quadro che manca di troppi elementi e userei il tempo che ci separa a lunedì per andare a chiuderli, a vedere qual è la proposta complessiva che Elly fa“. E’ durata circa mezz’ora la riunione tra Stefanoe i parlamentari che lo hanno sostenuto alle primarie Pd. Il presidente dem ha dunque“il mandato per proseguire il confronto con Ellyfino a lunedì”, quando ci sarà la ...

