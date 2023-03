**Pd: Bonaccini richiama spirito unitario, 'dipende da noi ma altrettanto da Schlein'** (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Preservare lo spirito di unità e collaborazione" e questo "dipende da noi ma almeno altrettanto dalla segretaria". Stefano Bonaccini ha riunito i 'suoi' per fare il punto in vista dell'Assemblea dei parlamentari dem con la segretaria Elly Schlein di lunedì prossimo. "Un quadro chiaro ancora non c'è", ha ammesso il presidente dem dopo aver parlato in mattinata con la leader dem. Il presidente del Pd ha illustrato la situazione (senza avviare il dibattito dopo il suo speech) perchè "nei giorni scorsi ho sentito numerosi di voi ed ho registrato i malumori che sono emersi anche in queste ore. Ho ritenuto di rappresentare questo quadro problematico ad Elly perché ne tenesse conto", ha spiegato. Malumori nati dopo che la segretaria ha fatto sapere di ritenere indispensabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar. (Adnkronos) - "Preservare lodi unità e collaborazione" e questo "da noi ma almenodalla segretaria". Stefanoha riunito i 'suoi' per fare il punto in vista dell'Assemblea dei parlamentari dem con la segretaria Ellydi lunedì prossimo. "Un quadro chiaro ancora non c'è", ha ammesso il presidente dem dopo aver parlato in mattinata con la leader dem. Il presidente del Pd ha illustrato la situazione (senza avviare il dibattito dopo il suo speech) perchè "nei giorni scorsi ho sentito numerosi di voi ed ho registrato i malumori che sono emersi anche in queste ore. Ho ritenuto di rappresentare questo quadro problematico ad Elly perché ne tenesse conto", ha spiegato. Malumori nati dopo che la segretaria ha fatto sapere di ritenere indispensabile ...

