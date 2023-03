**Pd: Bonaccini, 'ci sono condizioni per fare bene, disposto a confronto con Schlein'** (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - Con la Schlein "ci siamo risentiti anche in queste ore e le ho ribadito sia quel che penso sia quel che ho registrato: ci sono le condizioni per fare bene e insieme se si ha la pazienza di ascoltarsi e la volontà di condividere. Lei mi ha ribadito la sua volontà di arrivare ad una gestione unitaria e questo mi fa piacere. Mi sono detto disponibile anche nelle prossime ore a confrontarci per fare passi avanti, se siete d'accordo anche voi, in modo da arrivare a lunedì con un quadro più completo". Lo ha detto Stefano Bonaccini nella riunione con i 'suoi'. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - Con la"ci siamo risentiti anche in queste ore e le ho ribadito sia quel che penso sia quel che ho registrato: cilepere insieme se si ha la pazienza di ascoltarsi e la volontà di condividere. Lei mi ha ribadito la sua volontà di arrivare ad una gestione unitaria e questo mi fa piacere. Midetto disponibile anche nelle prossime ore a confrontarci perpassi avanti, se siete d'accordo anche voi, in modo da arrivare a lunedì con un quadro più completo". Lo ha detto Stefanonella riunione con i 'suoi'.

