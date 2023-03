**Pd: Bonaccini, 'auspicabile clima di unità e collaborazione'** (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Dopo il positivo passaggio dell'Assemblea nazionale del 12 sarebbe auspicabile che anche i prossimi passaggi si svolgessero in un clima di unità e collaborazione". Lo ha detto Stefano Bonaccini nell'incontro con i parlamentari dem che lo hanno sostenuto al Congresso. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Roma, 25 mar (Adnkronos) - "Dopo il positivo passaggio dell'Assemblea nazionale del 12 sarebbeche anche i prossimi passaggi si svolgessero in undi". Lo ha detto Stefanonell'incontro con i parlamentari dem che lo hanno sostenuto al Congresso.

