Pd | Bonaccini a Schlein “Unità dipende da entrambi”

ROMA (ITALPRESS) – "Dopo il positivo passaggio dell'assemblea nazionale del 12 sarebbe assolutamente auspicabile che anche i prossimi passaggi si svolgessero in un clima di Unità e collaborazione. E' quello che si aspetta la nostra gente ed è un elemento che fa bene all'immagine del Pd, finalmente in campo. Il fatto che si torni a discutere di noi per quello che pensiamo, proponiamo e facciamo anzichè per le nostre vicissitudini interne è cruciale. Per questa ragione ho chiesto alla Segreteria di preservare lo spirito e le modalità inaugurate all'assemblea nazionale: lì ho detto che non mi sento minoranza e che voglio dare una mano a rafforzare il Pd a tutti i livelli, anche condividendo responsabilità. dipende da noi ma ovviamente dipende almeno altrettanto dalla Segretaria". Così il presidente del Partito Democratico Stefano ...

