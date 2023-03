Pd Benevento | incontro con un team di tecnici per approfondire la questione del Puc

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa segreteria del Partito Democratico die il gruppo consiliare del PD hanno incontrato undiprofessionisti perle tematiche urbanistiche della città. In particolare, oggetto della discussione, è stato il PUC, gli oneri di urbanizzazione e il progetto sul campo da golf. Proprio su quest’ultimo punto, in vista dell’approvazione della proposta di delibera, è stato redatto un documento che verrà messo agli atti della competente commissione urbanistica del Comune dia nome del gruppo PD. “Ringrazio la disponibilità della segreteria cittadina PD e ildiprofessionisti che hanno messo a disposizione del partito e di noi consiglieri comunali le proprie competenze tecniche e ...

Pd Benevento, incontro con un team di tecnici per approfondire la ... anteprima24.it

Ieri, venerdì 24 Marzo, la segreteria del Partito Democratico di Benevento e il gruppo consiliare del PD hanno incontrato un team di tecnici professionisti per approfondire le tematiche urbanistiche ...