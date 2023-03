Pattinaggio di figura, Mondiali Saitama 2023: Shoma Uno si conferma campione, Rizzo 9° (Di sabato 25 marzo 2023) Shoma Uno profeta in patria ai Mondiali 2023 di Saitama di Pattinaggio di figura. Il talento giapponese, nonostante non fosse al 100% fisicamente, riesce comunque a imporsi nel programma libero maschile. Dopo il miglior punteggio nel programma corto, l’atleta nipponico si conferma anche nel lungo, conquistando il secondo oro consecutivo. 196.51 (103.13+93.38) il suo score, per un totale di 301.14. Secondo posto per il sudcoreano Junhwan Cha, mentre a salire sul gradino più basso del podio è lo statunitense Ilia Malinin, classe 2004. Per quanto riguarda gli italiani, un buon Matteo Rizzo chiude al nono posto, rimontando quattro piazze dopo il corto. Record personale per l’azzurro nel programma libero – 176.76 (91.38+85.38) per un totale di 256.04 – e ... Leggi su sportface (Di sabato 25 marzo 2023)Uno profeta in patria aidididi. Il talento giapponese, nonostante non fosse al 100% fisicamente, riesce comunque a imporsi nel programma libero maschile. Dopo il miglior punteggio nel programma corto, l’atleta nipponico sianche nel lungo, conquistando il secondo oro consecutivo. 196.51 (103.13+93.38) il suo score, per un totale di 301.14. Secondo posto per il sudcoreano Junhwan Cha, mentre a salire sul gradino più basso del podio è lo statunitense Ilia Malinin, classe 2004. Per quanto riguarda gli italiani, un buon Matteochiude al nono posto, rimontando quattro piazze dopo il corto. Record personale per l’azzurro nel programma libero – 176.76 (91.38+85.38) per un totale di 256.04 – e ...

