Pattinaggio di figura | Mondiali Saitama 2023 | fantastici Guignard Fabbri | medaglia d’argento nella danza

(Di sabato 25 marzo 2023) Èper Charlènee Marcoai Campionatididi. Dopo una splendida prestazionerhythm dance, con tanto di primato personale, i campioni d’Europa in carica si sono ripetutifree dance e hanno blindato il secondo posto a. Meglio degli atleti delle Fiamme Azzurre solo i fenomeni statunitensi Madison Chock-Evan Bates, ma poco importa. Per l’Italia arriva uno splendido argento, maturato al termine di una prova priva di sbavature tecniche e che ha permesso adi migliorare nettamente il proprio personale. Completano il podio i ...

Dopo nove anni di assenza, l'Italia torna sul podio nei mondiali di pattinaggio di figura e ci riesce grazie alla coppia formata dalla bergamasca Sara Conti, classe 2000 di Zanica, e Niccolò Macii, 1995 di Milano. Ieri, giovedì 23 marzo, a Saitama, città giapponese... Kaori Sakamoto fa impazzire il pubblico di Saitama, conquistando l'oro dopo il programma libero della gara femminile ai Mondiali di pattinaggio di figura 2023. La nipponica, già prima dopo lo short program, ha gestito il vantaggio e con un punteggio di 224.61 è salita sul gradino più alto del podio, prevalendo sulla sudcoreana...

Charléne Guignard e Marco Fabbri conquistano la medaglia d'argento nella danza ai Mondiali di pattinaggio di figura in corso in Giappone. Alla Super Arena di Saitama due coppie italiane impegnate: