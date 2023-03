Pattinaggio di figura, Guignard-Fabbri: è un’emozione d’argento ai Mondiali! Italia sul podio 9 anni dopo! (Di sabato 25 marzo 2023) Semplicemente eccezionali. Charléne Guignard e Marco Fabbri hanno conquistato una straordinaria medaglia d’argento ai Campionati Mondiali 2023 di Pattinaggio di figura, inondando di bellezza la Super Arena di Saitama (Giappone) con un libero che ha concesso loro di sfiorare quota 220 e registrare il nuovo primato personale. La danza Italiana ritorna quindi sul podio a nove anni di distanza dall’oro di Cappellini-Lanotte del 2014 (arrivato proprio a Saitama) con un grande record: Charlène e Marco sono infatti i pattinatori più anziani della storia ad ottenere un piazzamento nelle prime tre posizioni in una rassegna iridata. In modo speculare a quanto visto nella rhythm dance, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno sfoggiato sul ghiaccio un ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Semplicemente eccezionali. Charlénee Marcohanno conquistato una straordinaria medagliaai Campionati Mondiali 2023 didi, inondando di bellezza la Super Arena di Saitama (Giappone) con un libero che ha concesso loro di sfiorare quota 220 e registrare il nuovo primato personale. La danzana ritorna quindi sula novedi distanza dall’oro di Cappellini-Lanotte del 2014 (arrivato proprio a Saitama) con un grande record: Charlène e Marco sono infatti i pattinatori più anziani della storia ad ottenere un piazzamento nelle prime tre posizioni in una rassegna iridata. In modo speculare a quanto visto nella rhythm dance, gli allievi di Barbara Fusar Poli hanno sfoggiato sul ghiaccio un ...

