Pattinaggio artistico: Shoma Uno è ancora Campione del Mondo! Rizzo 9°, Grassl 12° (Di sabato 25 marzo 2023) La forza di un leone. Shoma Uno ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo ai Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico, trionfando tra le mura amiche della Super Arena di Saitama dopo un programma molto sofferto, in cui ha lottato con le unghia e con i denti per raggiungere l’impresa diventando, esattamente come la collega Kaori Sakamoto, il primo nipponico a conquistare il metallo più pregiato per due edizioni di fila in una rassegna iridata. Sceso sul ghiaccio per ultimo Uno in condizioni fisiche precarie ha sentito il peso della pressione scaturita dalla prestazione eccezionale del sudcoreano Juhnwan Cha (poi secondo) realizzando una prova composta da cinque salti quadrupli. Dopo un buon qadruplo loop però l’atleta del Sol Levante ha realizzato un quadruplo salchow dall’elevazione bassa, fattore che ha scaturito un ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) La forza di un leone.Uno ha vinto per il secondo anno consecutivo il titolo ai Campionati Mondiali di, trionfando tra le mura amiche della Super Arena di Saitama dopo un programma molto sofferto, in cui ha lottato con le unghia e con i denti per raggiungere l’impresa diventando, esattamente come la collega Kaori Sakamoto, il primo nipponico a conquistare il metallo più pregiato per due edizioni di fila in una rassegna iridata. Sceso sul ghiaccio per ultimo Uno in condizioni fisiche precarie ha sentito il peso della pressione scaturita dalla prestazione eccezionale del sudcoreano Juhnwan Cha (poi secondo) realizzando una prova composta da cinque salti quadrupli. Dopo un buon qadruplo loop però l’atleta del Sol Levante ha realizzato un quadruplo salchow dall’elevazione bassa, fattore che ha scaturito un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : S-T-U-P-E-N-D-I ?? I campioni d'Europa Sara Conti e Niccolò Macii conquistano in Giappone uno storico bronzo nella… - Eurosport_IT : ???????????? ???????????????? ??????? Sara Conti e Niccolò Macii nella storia, bronzo mondiale a Saitama: risultato che mai era sta… - Coninews : Nella storia! ???? In Giappone, Sara Conti e Niccolò Macii hanno conquistato la medaglia di bronzo nella gara delle… - Newsinunclick : Per loro è la prima medaglia iridata, un ulteriore successo di peso dopo l'oro europeo Charlène Guignard e Marco F… - RaiNews : Mondiali di #pattinaggio artistico, Saitama: la coppia azzurra #Guignard-#Fabbri vince l'argento nella danza. Per i… -