Patata bollente Arthur | solo 13' al Liverpool | in estate torna alla Juve

(Di sabato 25 marzo 2023) Tanti giovani in rampa di lancio a centrocampo su cui puntare forte o da mettere sul mercato. Poi il mirino azzurro su Frattesi. Ma in mezzo lantus dovrà gestire anche la fine dei prestiti in ...

Tanti giovani in rampa di lancio a centrocampo su cui puntare forte o da mettere sul mercato. Poi il mirino azzurro su Frattesi. Ma in mezzo la Juventus dovrà gestire anche la fine dei prestiti in ...E così laè rimasta in carico al mio cliente'. Delle tre denuncie arrivate fino ad oggi (ma ne sono attese almeno altre cinque) quella presentata alla Procura di Parma si è risolta ...Bayern Monaco, ora la squadra nelle mani di TuchelOra lapassa a Tuchel che dovrà trainare il Bayern Monaco sin da subito per provare a centrare tutti gli obiettivi per i quali la ...

Processo Trentalange, altra patata bollente per Chinè. La difesa ... Storiesport

A lungo infortunato e fuori dal progetto di Klopp, il brasiliano rientrerà a Torino. Ha ancora due anni di contratto in bianconero, proveranno a trovargli squadra ma non sarà facile Tanti giovani in ...