Parroco scopre ragazzini a rubare in Chiesa | loro lo picchiano | aggressione choc in Provincia di Roma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 25 marzo 2023) Un’vigliacca. Non si può commentare in altro modo quanto accaduto indiuna settimana fa – siamo a Cave, comunità di poco più di 10.000 anime non distante da Valmontone – ai danni deldellacittadina. Il Sacerdote aveva sorpreso tre persone, sembrerebbe tredi cui uno soltanto maggiorenne, anella parrocchia: e, anziché fuggire, hanno pensato bene di aggredirlo e malmenarlo. Prete aggredito a Cave () diventa virale Da giorni sui gruppi social del paese gira il videodell’. Il filmato, ora rimosso, in poco tempo è diventato virale. Secondo quanto ricostruito il viceDon Fabrizio – era sabato ...