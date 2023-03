Parigi brucia e da noi si discute se fare sciopero o no De Masi | “Landini si svegli | la destra non sta coi lavoratori”

(Di sabato 25 marzo 2023) I sindacati hanno deciso una mobilitazione unitaria, ma qui non si scende in piazza come a. Professore Domenico De, sociologo del Lavoro, c’è vita ancora nel sindacato? “Se si guarda all’Europa e soprattutto alla Francia c’è da dire che c’è vita e anche forte. Asi stanno imboccando delle corsie di lotta completamente inedite. È in atto in questo momento una mobilitazione generale che per la prima volta si ricollega alle parole d’ordine del ‘68. Quello che si chiede, oltre alle pensioni, riguarda la qualità complessiva della vita. La Francia ancora una volta si rivela la punta della freccia nel campo della lotta per i diritti. Forse anche questo fa da buon esempio per il sindacato italiano che ha attraversato un periodo di quiescenza perfino eccessivo”. Logenerale nazionale unitario di ...

Scioperi, manifestazioni, proteste, cortei, blocchi stradali, incendi, devastazioni., Marsiglia, Rennes, Lione, Nantes: da Nord a Sud la Franciacontro la riforma di Emmanuel Macron che porta l'età pensionabile da 62 a 64 anni. Il suo discorso in Tv ha radicalizzato gli ...La Franciada dieci giorni , la protesta più ampia è quella contro la riforma che alza l'età da 62 a 64 anni. Ieri annullati anche voli sue Lione a causa dei disagi. "Mentre il Paese ...La Francia in generale eancor più non sono nuove a episodi di guerriglia urbana come quelli che in questi giorni sta mettendo in atto la popolazione. Senza scomodare Danton e Robespierre, ...

Parigi brucia e da noi si discute se fare sciopero o no. De Masi ... LA NOTIZIA

Il racconto alla Dire di Michele Cagnoni, un cuoco italiano originario di Roma e residente nella capitale francese da circa dieci anni ...I ragazzi arrabbiati che protestano contro la riforma delle pensioni voluta da Macron usano la comunicazione criptata di Telegram, per non essere prevedibili e e non dare punti di riferimento alla p ...