Paredes lascia il posto a un guerriero | la Juve cambia strategia

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 25 marzo 2023) Leandroha deluso allantus e ora a Torino si aprono le porte di un centrocampista che ha caratteristiche opposte a lui. Se non funziona il fioretto allora è meglio passare alla spada. Leandroè il centrocampista che avrebbe dovuto far fare il salto di qualità alla Vecchia Signora e invece il suo futuro è ormai prossimo a tornare a Parigi. Leandro(Fonte: LaPresse)I bianconeri gli hanno dato diverse occasioni, ma non ha mai saputo sfruttarle a dovere. Tante prestazioni anonime e la certezza che ormai non ci sia piùper lui in squadra. Allegri inoltre ha trovato altre soluzioni nel suo ruolo, dunque con un Locatelli così in forma non serve nemmeno andare alla ricerca di un nuovo regista. Per questo motivo i 18 milioni che verranno risparmiati dall’operazioni ...