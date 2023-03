Parco Leonardo, torna a splendere l’area verde vicino la scuola (Di sabato 25 marzo 2023) Fiumicino – “La qualità della vita passa anche dai servizi di quartiere“. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. “Una pratica che l’Amministrazione può attuare anche grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, le associazioni, i comitati, le cittadine e i cittadini che si impegnano volontariamente sul territorio – prosegue -. Per questo vogliamo continuare ad investire negli spazi di aggregazione, che passano dalle grandi opere come le piazze, ma anche piccole aree dove vivere la quotidianità, come i campi da basket o le aree dove i nostri cani possono correre e giocare, dotate di panchine, alberi e zone d’ombra. In quest’ottica è nata la sinergia con Teleperformance Italia, già attiva sul nostro territorio con interventi di promozione sociale a supporto dell’istruzione e delle buone pratiche, e grazie alla quale abbiamo potuto riqualificare un’area di ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 25 marzo 2023) Fiumicino – “La qualità della vita passa anche dai servizi di quartiere“. Lo dichiara il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca. “Una pratica che l’Amministrazione può attuare anche grazie alla collaborazione con le aziende del territorio, le associazioni, i comitati, le cittadine e i cittadini che si impegnano volontariamente sul territorio – prosegue -. Per questo vogliamo continuare ad investire negli spazi di aggregazione, che passano dalle grandi opere come le piazze, ma anche piccole aree dove vivere la quotidianità, come i campi da basket o le aree dove i nostri cani possono correre e giocare, dotate di panchine, alberi e zone d’ombra. In quest’ottica è nata la sinergia con Teleperformance Italia, già attiva sul nostro territorio con interventi di promozione sociale a supporto dell’istruzione e delle buone pratiche, e grazie alla quale abbiamo potuto riqualificare un’area di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaCittaMetro : RT @OnlineMetropoli: #Fiumicino: a #ParcoLeonardo vicino alla #scuola un'area attrezzata per la #socialita' Spazi per lo #sport, il #relax… - MassimoMarciano : RT @OnlineMetropoli: #Fiumicino: a #ParcoLeonardo vicino alla #scuola un'area attrezzata per la #socialita' Spazi per lo #sport, il #relax… - OnlineMetropoli : #Fiumicino: a #ParcoLeonardo vicino alla #scuola un'area attrezzata per la #socialita' Spazi per lo #sport, il… - GiannettiMarco : RT @fanpage: Ha aperto nel The Wow Side, ex parco Leonardo di Fiumicino, il primo XS Store di Ikea in Italia e settimo al mondo https://t.c… - infoiteconomia : Ikea apre a Fiumicino: l'apertura a Parco Leonardo, 'The Wow Side' -