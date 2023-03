Papà Kean: “Sfrattato per debiti. Nella vita ho fatto tanti errori. Moise…” (Di sabato 25 marzo 2023) Biorou Jean Kean, padre dell’attaccante della Juventus, vorrebbe riannodare un filo spezzato più di quindici anni fa con i figli Leggi su golssip (Di sabato 25 marzo 2023) Biorou Jean, padre dell’attaccante della Juventus, vorrebbe riannodare un filo spezzato più di quindici anni fa con i figli

Il padre di Kean shock: "Di lui non so nulla, vivo per strada" E' il clamoroso sfogo di Biorou Jean Kean , papà dell'attaccante della Juve e della Nazionale ai microfoni di Juvenews.eu. "Io da più di un mese - continua il padre di Moise - sono senza tetto. Non ... Lo sfogo - denuncia di papà Kean: Vivo per strada, non ho più un tetto - Top News Il figlio gioca nella Juventus , lui invece non ha più una casa e non sa neppure dove andare a dormire. Ha del clamoroso lo sfogo - denuncia di Biorou Jean Kean, padre di Moise, attaccante bianconero. Quelli della redazione di Juvenews.eu lo avevano contattato per chiedergli qualcosa sul figlio escluso dalle convocazioni di Mancini in nazionale, ne è ... E' il clamoroso sfogo di Biorou Jeandell'attaccante della Juve e della Nazionale ai microfoni di Juvenews.eu. "Io da più di un mese - continua il padre di Moise - sono senza tetto. Non ...Il figlio gioca nella Juventus , lui invece non ha più una casa e non sa neppure dove andare a dormire. Ha del clamoroso lo sfogo - denuncia di Biorou Jean, padre di Moise, attaccante bianconero. Quelli della redazione di Juvenews.eu lo avevano contattato per chiedergli qualcosa sul figlio escluso dalle convocazioni di Mancini in nazionale, ne è ...