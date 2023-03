Papa Francesco conferma le norme anti-abusi contro minori e adulti vulnerabili (Di sabato 25 marzo 2023) Le norme anti-abusi contro minori sono state confermate da Papa Francesco. Ci sono voluti quattro anni di sperimentazione per vedere aggiornata la versione del motu proprio “vos estis lux mundi” in cui, ora, sono state integrate nuove disposizione per contrastare ogni genere di abuso contro minori e adulti vulnerabili. Si tratta dell’ennesima azione ‘riformista’ da ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Lesono statete da. Ci sono voluti quattro anni di sperimentazione per vedere aggiornata la versione del motu proprio “vos estis lux mundi” in cui, ora, sono state integrate nuove disposizione per contrastare ogni genere di abuso. Si tratta dell’ennesima azione ‘riformista’ da ... TAG24.

