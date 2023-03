Paola Turani, lo sfogo contro l’influencer “molto conosciuta”: “Ecco cos’ha fatto con il suo bambino, questa è pura follia”. E le toglie il follow (Di sabato 25 marzo 2023) Chi è la misteriosa “influencer non italiana ma molto conosciuta” contro cui si è scagliata Paola Turani? Nelle scorse ore la modella e influencer si è scagliata contro questa persona per un post pubblicato sui social: “Recentemente questa blogger ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto – ha spiegato Paola Turani nelle sue Storie di Instagram -. Ha fatto un errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato addirittura un video. Quando gli altri fanno delle c****e, io che osservo posso accettarlo una volta, l’altra no“. Da qui la decisione: “Quando penso delle cose negative su una persona non mi piace “commentare”. Per questo motivo ho ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Chi è la misteriosa “influencer non italiana macui si è scagliata? Nelle scorse ore la modella e influencer si è scagliatapersona per un post pubblicato sui social: “Recentementeblogger ha pubblicato un post Instagram che non mi è piaciuto – ha spiegatonelle sue Storie di Instagram -. Haun errore con suo figlio piccolo esponendolo troppo dal balcone. La settimana successiva, ha pubblicato addirittura un video. Quando gli altri fanno delle c****e, io che osservo posso accettarlo una volta, l’altra no“. Da qui la decisione: “Quando penso delle cose negative su una persona non mi piace “commentare”. Per questo motivo ho ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... redazionerumors : L'influencer e modella Paola Turani ha rivelato sul suo profilo Instagram di aver smesso di seguire un'influencer s… - RegalinoV : Paola Turani si sfoga sui social: “Ho smesso di seguire una nota influencer” - st1zzita : quando mi appariva in tl questa foto io ho sempre pensato che fosse Paola Turani - regalidinatale : Deborah Milano - Fluid Velvet Mat Lipstick, N.7 Fire Red Painted by Paola Turani, Rossetto Liquido Effetto Matte a… - AnsaLombardia : Debutta in passerella la linea di cerimonia di Atelier Emé. Chiude l'influencer Paola Turani | #ANSA -