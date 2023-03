Pallanuoto femminile | Euro Cup 2023 | Ujpest-Ferencvaros 8-9 nella finale d’andata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CosenzaChannel : Cosenza pallanuoto, in acqua per la femminile in serie A2 e per la maschile in serie C - SettimanaS : Pallanuoto - Lerici nelle Marche e squadra femminile a Sori - CosenzaChannel : Cosenza pallanuoto, in acqua per la femminile in serie A2 e per la maschile in serie C - CosenzaPage : Cosenza pallanuoto: sabato e domenica in acqua per la femminile in Serie A2 e per la maschile in serie C - susydigennaro : RT @napolimagazine: Pallanuoto femminile, Serie A1: Ekipe Orizzonte-Sis Roma 9-8 -

...per il Lerici Spot nella 13.a giornata del campionato di Serie B nazionale (Girone 2) di,... Per quanto riguarda il Lerici, 2.a giornata per le lericine nel girone ligure della Serie ...... ore 19.30 al Palabologna sarzanese: coppia arbitrale tutta alcon Roberta Ferlito e ... Nella foto coach Stefano Menconi CONDIVIDI Facebook Twitter Articolo precedente- Lerici ad ......capolista nei playoff di Serie C ligure regionale per la promozione in Serie B nazionale ()...ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Pallavolo - Il Lunezia riceve la Campomorone- ...

Pallanuoto femminile B / Team Marche Moie debutto al Palablù ... Vallesina Tv

Alla piscina Scandone il CN Posillipo si aqggiudica il derby campano di pallanuoto battendo per 10 - 6 la RN Salerno, conquistando due punti preziosi per evitare i play out ...Lerici – Trasferta chilometrica per il Lerici Spot nella 13.a giornata del campionato di Serie B nazionale (Girone 2) di pallanuoto, sabato 25/3, ore 17.45 alla piscina “Passetto” di Ancona contro i P ...