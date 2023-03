Pallanuoto femminile, Champions League 2023: l’Orizzonte sfiderà il Sabadell in semifinale (Di sabato 25 marzo 2023) Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti della Final Four della Champions League 2022-2023 di Pallanuoto femminile ha stabilito che le spagnole del Matarò affronteranno le magiare del Dunaujvaros, mentre le spagnole del Sabadell, che ospiteranno la manifestazione, sfideranno le etnee dell’Orizzonte. Queste saranno le semifinali del 31 marzo, mentre il 1° aprile si giocheranno le finali. Sorteggio ostico, dunque, per le siciliane. Pallanuoto femminile, Serie A1 2023: la SIS Roma chiuderà in testa la regular season FINAL FOUR Champions League Pallanuoto femminile Semifinali, 31 marzo Assolim CN Mataro (ESP) – Dunaujvarosi VC (HUN) Ekipe Orizzonte ... Leggi su oasport (Di sabato 25 marzo 2023) Il sorteggio per determinare gli accoppiamenti della Final Four della2022-diha stabilito che le spagnole del Matarò affronteranno le magiare del Dunaujvaros, mentre le spagnole del, che ospiteranno la manifestazione, sfideranno le etnee del. Queste saranno le semifinali del 31 marzo, mentre il 1° aprile si giocheranno le finali. Sorteggio ostico, dunque, per le siciliane., Serie A1: la SIS Roma chiuderà in testa la regular season FINAL FOURSemifinali, 31 marzo Assolim CN Mataro (ESP) – Dunaujvarosi VC (HUN) Ekipe Orizzonte ...

Ekipe Orizzonte, vittoria di misura contro la Sis Roma CATANIA " L' Ekipe Orizzonte si aggiudica la supersfida del diciottesimo turno di Serie A1 di pallanuoto femminile, davanti al pubblico amico della piscina di Nesima (CT). Le catanesi hanno conquistato i tre punti nel posticipo di giornata contro la Sis Roma , vincendo 9 - 8 a coronamento di ... Gls Napoli Lions ai nastri di partenza ... tale da diventare un riferimento nella pallanuoto campana e nazionale', dice convinto Mulazzani. '... Abbiamo conquistato la promozione in serie A2 femminile, la serie B maschile, abbiamo vinto il ...