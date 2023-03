PALINSESTI 2-8 APRILE 2023: LA FINALE DEL GFVIP, BACK TO SCHOOL, ROCCO SCHIAVONE (Di sabato 25 marzo 2023) I PALINSESTI Rai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 2 all’8 APRILE 2023. Su Rai1 chiude Resta Con Me mentre su Canale 5 c’è la FINALE del GF Vip e l’ultima puntata di Felicissima Sera. Tra le reti “giovani”: su Rai2 parte la quinta stagione di ROCCO SCHIAVONE, mentre su Italia 1 Federica Panicucci conduce la seconda edizione di BACK To SCHOOL. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Resta Con MeL Resta Con Me FINEM Imma Tataranni (R)M –G Un Passo dal Cielo 7V Via CrucisS Il Cantante Mascherato D Lo Show dei RecordL GF Vip FINEM Juventus-Inter (Coppa Italia)M Cremonese-Fiorentina (Coppa Italia)G La Mia Banda Suona il PopV Felicissima Sera (Pio & Amedeo) FINES Amici Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Blue Bloods 1°TvL ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 25 marzo 2023) IRai, Mediaset, La7 e le altre tv dal 2 all’8. Su Rai1 chiude Resta Con Me mentre su Canale 5 c’è ladel GF Vip e l’ultima puntata di Felicissima Sera. Tra le reti “giovani”: su Rai2 parte la quinta stagione di, mentre su Italia 1 Federica Panicucci conduce la seconda edizione diTo. PRIMA SERATA RAI – MEDIASET – LA7 – TV8 Rai 1 Canale 5 D Resta Con MeL Resta Con Me FINEM Imma Tataranni (R)M –G Un Passo dal Cielo 7V Via CrucisS Il Cantante Mascherato D Lo Show dei RecordL GF Vip FINEM Juventus-Inter (Coppa Italia)M Cremonese-Fiorentina (Coppa Italia)G La Mia Banda Suona il PopV Felicissima Sera (Pio & Amedeo) FINES Amici Rai 2 Italia 1 D NCIS Los Angeles + Blue Bloods 1°TvL ...

