Paestum Wine Fest 2023: da oggi a lunedì appuntamento con i grandi vini (Di sabato 25 marzo 2023) Da oggi fino a lunedì 27 marzo torna il Paestum Wine Fest 2023, salone del vino del sud Italia. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e dagli operatori del settore che potranno ritrovare le più importanti aziende vitivinicole d’Italia. Giunto all’undicesima edizione, il Festival avrà come protagonista il territorio, con le sue varietà e la ... TAG24. Leggi su tag24 (Di sabato 25 marzo 2023) Dafino a27 marzo torna il, salone del vino del sud Italia. Unmolto atteso dagli appassionati e dagli operatori del settore che potranno ritrovare le più importanti aziende viticole d’Italia. Giunto all’undicesima edizione, ilival avrà come protagonista il territorio, con le sue varietà e la ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aloiswinery : Oggi sabato 25 marzo, ore 14 Masterclass 'I Vini estremi della Campania', con Daniele Cernilli, Antonella Amodio e… - VesuvianoNews : Il Sannio Consorzio Tutela Vini al Paestum Wine Fest - TeleradioNews : Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà al Paestum Wine Fest in programma dal 25 al 27 Marzo presso l’ex Tabacchif… - pengueraffaele : Sannio Consorzio Tutela Vini al “Paestum Wine Fest” - cilento_tv : Al via l’XI edizione del ‘Paestum Wine Fest’, Andrea Moscariello: “Un punto di riferimento per il Centro-Sud Italia… -

Sannio Consorzio Tutela Vini al Paestum Wine Fest Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà al Paestum Wine Fest in programma dal 25 al 27 Marzo presso l'ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso (Salerno). Un evento dedicato alla cultura del vino che unisce la tradizione vinicola del passato ... Paestum Wine Fest 2023, domani la presentazione al Domani, sabato 25 marzo, ore 12.00 è prevista l'inaugurazione del Paestum Wine Fest 2023 presso NEXT, (Ex. Tabacchificio) Capaccio Paestum (SA) alla presenza degli organizzatori e delle Istituzioni. Sannio Consorzio Tutela Vini al 'Paestum Wine Fest' Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà al Paestum Wine Fest in programma dal 25 al 27 Marzo 2023 presso l'ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso (SA). Un evento dedicato alla cultura del vino che unisce la tradizione vinicola del passato con ... Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà alFest in programma dal 25 al 27 Marzo presso l'ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso (Salerno). Un evento dedicato alla cultura del vino che unisce la tradizione vinicola del passato ...Domani, sabato 25 marzo, ore 12.00 è prevista l'inaugurazione delFest 2023 presso NEXT, (Ex. Tabacchificio) Capaccio(SA) alla presenza degli organizzatori e delle Istituzioni.Sannio Consorzio Tutela Vini parteciperà alFest in programma dal 25 al 27 Marzo 2023 presso l'ex Tabacchificio SAIM di Borgo Cafasso (SA). Un evento dedicato alla cultura del vino che unisce la tradizione vinicola del passato con ... Paestum Wine Fest 2023: appuntamento con i grandi vini Tag24 Paestum Wine Fest 2023: da oggi a lunedì appuntamento con i grandi vini Da oggi fino a lunedì 27 marzo torna il Paestum Wine Fest 2023, salone del vino del sud Italia. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e dagli operatori del settore che potranno ritrovare le ... paestum wine fest N.B.: Per ascoltare un articolo, spegnere prima la riproduzione musicale cliccando sull'apposita opzione a fondo pagina. Grazie.! Da oggi fino a lunedì 27 marzo torna il Paestum Wine Fest 2023, salone del vino del sud Italia. Un appuntamento molto atteso dagli appassionati e dagli operatori del settore che potranno ritrovare le ...N.B.: Per ascoltare un articolo, spegnere prima la riproduzione musicale cliccando sull'apposita opzione a fondo pagina. Grazie.!