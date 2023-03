Padovan: «Lukaku serata magica. Contesto conta, Belgio e Inter…» (Di sabato 25 marzo 2023) Romelu Lukaku è tornato finalmente a timbrare il cartellino anche con il suo Belgio. Giancarlo Padovan ha analizzato il suo momento su Sky Sport, sottolineando le differenze tra la nazionale e l’Inter. DIFFERENZE – Le differenze tra Belgio e Inter sono tante, Giancarlo Padovan lo fa notare parlando dell’attaccante: «Oggi il Belgio ha giocato una grande partita, ha giocato molto sulle fasce e ha cercato in profondità Lukaku. Nell’ultima partita l’Inter non gli ha dato la stessa assistenza. I gol fatti con la Svezia non sono difficili, ma il Contesto conta ed è diverso. Il Belgio è più squadra, propositiva e organizzata dell’Inter, così l’attaccante ne risente in positivo. La serata è stata ... Leggi su inter-news (Di sabato 25 marzo 2023) Romeluè tornato finalmente a timbrare il cartellino anche con il suo. Giancarloha analizzato il suo momento su Sky Sport, sottolineando le differenze tra la nazionale e l’Inter. DIFFERENZE – Le differenze trae Inter sono tante, Giancarlolo fa notare parlando dell’attaccante: «Oggi ilha giocato una grande partita, ha giocato molto sulle fasce e ha cercato in profondità. Nell’ultima partita l’Inter non gli ha dato la stessa assistenza. I gol fatti con la Svezia non sono difficili, ma iled è diverso. Ilè più squadra, propositiva e organizzata dell’Inter, così l’attaccante ne risente in positivo. Laè stata ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Padovan: «Lukaku serata magica. Contesto conta, Belgio e Inter...» - - Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Padovan: “Napoli, mi aspetto il colpo Lukaku se va via Osimhen” - news24_inter : Padovan: «Osimhen via dal #Napoli? Mi aspetto #Lukaku» - fcin1908it : Padovan: “Napoli, mi aspetto il colpo Lukaku se va via Osimhen” - Arsenico171 : RT @SpaceSerieA: ?? #Padovan vede un #Napoli fortissimo anche senza #Oshimen, sostituito da #Lukaku ??. Commenti ?? (non sono graditi gli in… -