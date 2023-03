Ozil | allenatore dopo il ritiro? Risposta netta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aboccadaverita : RT @forzaroma: Ozil: “#Mourinho è il miglior allenatore del secolo. Scelsi il Real Madrid per lui” #ASRoma - infoitsport : Ozil lascia il calcio: “Mourinho miglior allenatore del secolo” - CalcioPillole : #Ozil lascia il calcio: '#Mourinho miglior allenatore del secolo' #news #cip - angiuoniluigi : RT @GoalItalia: Ozil incorona Mourinho: 'E' il miglior allenatore del secolo' ???? ?? - GoalItalia : Ozil incorona Mourinho: 'E' il miglior allenatore del secolo' ???? ?? -

... Mesutha parlato a Marca anche di Jose Mourinho: 'Abbiamo avuto un ottimo rapporto, sapeva come motivarmi e rendermi migliore ogni giorno. È unincredibile, sono davvero contento di ...L'ex nazionale tedesco e stella del Real Madrid Mesut, che ha recentemente annunciato il suo ritiro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'attualedella Roma Josè Mourinh o. "Secondo me José Mourinho è il migliordi questo ...parla del suo rapporto con Wenger. "Era un vero gentiluomo. Sempre molto rispettoso. Quando ha ... Abbiamo avuto un ottimo rapporto e mi sento privilegiato che sia stato il mioall'...

Ozil sicuro: ‘Mourinho miglior allenatore del secolo’ | Serie A Calciomercato.com

Ozil sul rapporto con Mou: "Orgoglioso di aver lavorato con ... Sapeva sempre come motivarmi e come farmi diventare un giocatore. E' semplicemente un allenatore fantastico, sono orgoglioso di aver ...Mesut Ozil, uno dei migliori talenti degli ultimi 20 anni ... Ad oggi non voglio diventare allenatore o rimanere nel mondo del calcio, onestamente. Ci lavoro da 17 anni ma chi mi conosce sa che non mi ...