‘Oumuamua non è un’astronave aliena: risolto il mistero dello strano oggetto interstellare (Di sabato 25 marzo 2023) Era stato avvistato per la prima volta dai telescopi delle Hawaii nell’ottobre 2017, e alcuni ricercatori avevano ipotizzato che si trattasse di un’astronave aliena. Invece il piccolo oggetto interstellare avvistato nello spazio e chiamato “‘Oumuamua” (con l’?Okina iniziale), che in lingua hawaiana significa “messaggero che arriva per primo da lontano” o “messaggero da un lontano passato” è molto probabilmente un “planetesimo”, vale a dire un frammento di pianeta espulso dal suo sistema planetario, che durante il viaggio nel freddo mezzo interstellare avrebbe subito un cambiamento nella propria struttura. Secondo quanto riportato da Fanpage, ‘Oumuamua è il primo oggetto conosciuto di questo tipo, ma la teoria sull’esistenza dei “planetesimi” risale a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Era stato avvistato per la prima volta dai telescopi delle Hawaii nell’ottobre 2017, e alcuni ricercatori avevano ipotizzato che si trattasse di. Invece il piccoloavvistato nello spazio e chiamato “” (con l’?Okina iniziale), che in lingua hawaiana significa “messaggero che arriva per primo da lontano” o “messaggero da un lontano passato” è molto probabilmente un “planetesimo”, vale a dire un frammento di pianeta espulso dal suo sistema planetario, che durante il viaggio nel freddo mezzoavrebbe subito un cambiamento nella propria struttura. Secondo quanto riportato da Fanpage,è il primoconosciuto di questo tipo, ma la teoria sull’esistenza dei “planetesimi” risale a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FQMagazineit : ‘Oumuamua non è un’astronave aliena: risolto il mistero dello strano oggetto interstellare - WMusicBusters : RT @ItaliaStartUp_: Oumuamua, risolto il mistero dell'asteroide «alieno» (ma gli extraterrestri non c'entrano) - Corriere della Sera https:… - ItaliaStartUp_ : Oumuamua, risolto il mistero dell'asteroide «alieno» (ma gli extraterrestri non c'entrano) - Corriere della Sera - CorriereLOGIN : La risposta in uno studio pubblicato su Nature #alieni #Oumuamua - angiuoniluigi : RT @Corriere: La nuova ipotesi è apparsa in uno studio pubblicato su Nature -

Forse 'Oumuamua non era poi così strano Se fosse vera, l'ipotesi rafforzerebbe la tesi che 'Oumuamua non sia stato un oggetto unico estremamente strano (o addirittura un'astronave aliena abbandonata) ma piuttosto un corpo naturale simile a ... Oumuamua, svelato il mistero dell'oggetto a forma di sigaro nello spazio Oumuamua è stato davvero interessante da studiare. Si comportava quasi come una cometa, ma non ne aveva affatto l'aspetto. Il nostro lavoro avvalora l'ipotesi che il corpo celeste individuato nel ... 'Oumuamua, una 'semplice' cometa Non resta dunque che attendere gli sviluppi del mistero di 'Oumuamua, per capire se la spiegazione giusta è effettivamente la più semplice. Crediti immagine in apertura: Nasa, Esa, Joseph Olmsted & ... Se fosse vera, l'ipotesi rafforzerebbe la tesi che 'sia stato un oggetto unico estremamente strano (o addirittura un'astronave aliena abbandonata) ma piuttosto un corpo naturale simile a ...è stato davvero interessante da studiare. Si comportava quasi come una cometa, mane aveva affatto l'aspetto. Il nostro lavoro avvalora l'ipotesi che il corpo celeste individuato nel ...resta dunque che attendere gli sviluppi del mistero di ', per capire se la spiegazione giusta è effettivamente la più semplice. Crediti immagine in apertura: Nasa, Esa, Joseph Olmsted & ... Oumuamua, una missione complicata per raggiungerlo WIRED Italia