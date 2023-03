Ottenimento del rimborso dall’Agenzia delle Entrate: occhio alla nuova truffa (Di sabato 25 marzo 2023) C’è una truffa via email che sta mettendo in guardia molti contribuenti italiani: occhio a non cadere nella trappola. È possibile vedersi recapitata sulla casella di posta elettronica l’annuncio di un rimborso dall’Agenzia delle Entrate con le relative istruzioni per ottenerlo. Proprio dall’Amministrazione tributaria arriva l’allarme su una nuova campagna di phishing. Si tratta di un metodo ingannevole che spinge gli utenti a rivelare password, numeri di carta di credito e altre informazioni sensibili, utilizzato da cyber hacker che si spacciano per un’istituzione legittima. La truffa via mail utilizza comunicazioni istituzionali per fare cadere in trappola gli utenti. Agenzia delle Entrate ha ... Leggi su blowingpost (Di sabato 25 marzo 2023) C’è unavia email che sta mettendo in guardia molti contribuenti italiani:a non cadere nella trappola. È possibile vedersi recapitata sulla casella di posta elettronica l’annuncio di uncon le relative istruzioni per ottenerlo. Proprio dall’Amministrazione tributaria arriva l’rme su unacampagna di phishing. Si tratta di un metodo ingannevole che spinge gli utenti a rivelare password, numeri di carta di credito e altre informazioni sensibili, utilizzato da cyber hacker che si spacciano per un’istituzione legittima. Lavia mail utilizza comunicazioni istituzionali per fare cadere in trappola gli utenti. Agenziaha ...

