Otamendi | “Ci sono squadre più forti che inseguono gli stessi obiettivi”

(Di sabato 25 marzo 2023) Il difensore del Benfica Nicolasha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al possibile cammino in Champions League

Otamendi avvisa l'Inter: 'Champions Il Benfica vive di titoli' Calciomercato.com

Amo il calcio e amo stare in campo, e penso che dobbiamo cercare di essere un esempio per i giovani. Il Benfica vive di titoli, ma sono anche consapevole che ci sono squadre più forti che lottano per ...Queste le parole di Otamendi: “Il club mi ha dato molte responsabilità. Ma mi piacciono le sfide e la leadership. Amo il calcio e amo stare in campo, e penso che dobbiamo cercare di essere un esempio ...