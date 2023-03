Ospedale Papa Giovanni, prende forma il progetto dell’ottava torre (Di sabato 25 marzo 2023) Milano. Oltre cento milioni di euro per un’opera di restyling, per una nuova torre del Papa Giovanni e per una serie di interventi ad Alzano Lombardo. Questo è l’investimento previsto da Regione Lombardia e ribadito nella giornata di venerdì dal presidente Attilio Fontana. n restyling completo per Alzano. “La realizzazione dell’ottava torre sarà finanziataappena ci saranno trasferite le risorse nazionali — spiega infatti il presidente regionale Attilio Fontana —. Si tratta di un investimento che migliorerà la funzionalità di un reparto fondamentale come oncoematologia, attraverso la creazione di nuovi spazi per l’attività ambulatoriale e i servizi di day hospital”. L’ipotesi di realizzare un’ottava torre alla Trucca è stata presentata dall’Asst Papa ... Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) Milano. Oltre cento milioni di euro per un’opera di restyling, per una nuovadele per una serie di interventi ad Alzano Lombardo. Questo è l’investimento previsto da Regione Lombardia e ribadito nella giornata di venerdì dal presidente Attilio Fontana. n restyling completo per Alzano. “La realizzazionesarà finanziataappena ci saranno trasferite le risorse nazionali — spiega infatti il presidente regionale Attilio Fontana —. Si tratta di un investimento che migliorerà la funzionalità di un reparto fondamentale come oncoematologia, attraverso la creazione di nuovi spazi per l’attività ambulatoriale e i servizi di day hospital”. L’ipotesi di realizzare un’ottavaalla Trucca è stata presentata dall’Asst...

