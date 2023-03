Ornella Vanoni: “Uscivo senza mutande! Il mio vizio sono le canne, rollo da sola” (Di sabato 25 marzo 2023) “Che belva mi sento? Un cavallo, un cane, ma amo da morire la mucca per quell’odore di erba, di cacca, di terra”. Ornella Vanoni risponde così alla domanda di rito di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve”. “Le fa piacere o la imbarazza essere considerata un mito?”, chiede la conduttrice. “Beh, ormai alla mia età mi fa piacere – replica la cantante 88enne – Ho lavorato tanto, almeno questa soddisfazione. Credo di essere amata intanto perché sono viva e poi perché non ho più sovrastrutture e dico la verità. Prima ero tanto timida e insicura e venivo presa per una str**za e una snob che se la tirava. Invece, in realtà, avevo una paura strisciante. Adesso sono tranquilla perché non ho più niente da dimostrare. Quando ho smesso di avere paura? Credo una ventina di anni fa”. “Non l’ho mai data ... Leggi su howtodofor (Di sabato 25 marzo 2023) “Che belva mi sento? Un cavallo, un cane, ma amo da morire la mucca per quell’odore di erba, di cacca, di terra”.risponde così alla domanda di rito di Francesca Fagnani nell’ultima puntata di “Belve”. “Le fa piacere o la imbarazza essere considerata un mito?”, chiede la conduttrice. “Beh, ormai alla mia età mi fa piacere – replica la cantante 88enne – Ho lavorato tanto, almeno questa soddisfazione. Credo di essere amata intanto perchéviva e poi perché non ho più sovrastrutture e dico la verità. Prima ero tanto timida e insicura e venivo presa per una str**za e una snob che se la tirava. Invece, in realtà, avevo una paura strisciante. Adessotranquilla perché non ho più niente da dimostrare. Quando ho smesso di avere paura? Credo una ventina di anni fa”. “Non l’ho mai data ...

