Orizzonti Pokémon | alla scoperta della nuova serie animata

TheCompany International ha svelato il titolo e il logo ufficiali di, la prossima serie animatache andrà in onda in tutto il mondo per la prima volta a partire dal 2023. TheCompany ha inoltre pubblicato un nuovo trailer con immagini ...Il futuro del celebre franchise nipponico è ormai alle porte. Il mondo deitorna sul piccolo schermo, questa volta senza Ash Ketchum, ...Horizons , chiamatoin Italia, è la nuova serie anime senza Ash e Pikachu, in arrivo il 14 aprile in terra nipponica e in data da definire in Italia e nel resto del mondo. ...