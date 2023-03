Oriana Marzoli | grandi critiche a pochi passi dalla finale | ecco perché

(Di sabato 25 marzo 2023) La modellaattaccata sui social agiornifinalissima del GF Vip:Nonostante sia la concorrente preferita di questo settimo GF Vip, la bellaè finita al centro di diversenelle scorse ore. Tutto è nato in questi giorni, quando la modella originaria di Caracas, eletta come prima finalista del Grande Fratello Vip 7, è entrata in collisione con Nikita Pelizon, altra concorrente molto amata dal pubblico. In confessionale sono scattate alcune scintille tra le due e i fan ovviamente si sono divisi sui social. Ma questa volta i commenti negativi raccoltisono stati superiori ad ogni attesa: “una viziata e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MontegrandeS : Oriana Marzoli è stata messa al corrente dal #GFvip (in confessionale) della squalifica di Daniele. Lei piange e ch… - 361_magazine : #OrianaMarzoli finisce sotto attacco al #GFVip - YanetMarcos1 : RT @rbuffagni: ???Mi DISSOCIO dall'Italia che la ama, anzi mi chiedo se #piersilvioberlusconi è contento di questa concorrente.. ??CHE VERGO… - redazionerumors : [Trending now] Oriana Marzoli ha infiammato la Casa del Grande Fratello Vip 7 con una doccia davvero da non perdere… - Anna10923 : RT @EderaParrella: Oriana Marzoli con 76 denunce all'attivo per razzismo, aggressione, xenofobia, dopo esser stata espulsa dal Cile, aver d… -

Si tratta dell'influencer Micol Incorvaia , nativa di Pordenone che se la vedrà con una delle favorite, ovvero la trentenne venezuelana. Completa il terzetto Sofia Giale De Donà , ...Il GF ha messo la Pelizon e lanella stessa squadra per fare la radio, maè sbottata: ' Io non vorrei stare nel team con lei. Ma io non faccio finta di essere una profonda che parla di ...... 'Non potrei mai partecipare a Pechino Express con lui' Ovviamente i fan, sempre in questa room su twitter, hanno voluto sapere il motivo per cui ha sceltoper partecipare ...

Le accuse Nel serale del 16 marzo, Micol ha battuto Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per affermarsi come la seconda finalista di questa settima edizione del reality show , dopo Oriana Marzoli. A ...La tensione all'interno della casa del GfVip continua a crescere. Dopo sei lunghi mesi di convivenza alcuni gieffini non si sopportano più e questo è il casa di Nikita Pelizon ...