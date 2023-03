Ordine: “Lo ripeto, a Napoli è stato un errore esultare per il Milan ai quarti” (Di sabato 25 marzo 2023) Franco Ordine torna sui sorteggi Champions bacchettando i tifosi del Napoli per aver esultato per aver pescato il Milan. Franco Ordine, editorialista de Il Giornale, da sempre vicino ai fatti di casa Milan, è stato ospite della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, per parlare della partita di calcio tra Napoli e Milan, valida per il campionato italiano. Secondo Ordine, questa partita è particolarmente importante per il Milan, che ha l’obiettivo di raggiungere la zona Champions al termine della stagione. Le due squadre si erano già affrontate all’andata, ma allora alcuni giocatori erano assenti. Secondo l’editorialista, l’incontro di ritorno, che si terrà il 2 aprile allo stadio Maradona di ... Leggi su napolipiu (Di sabato 25 marzo 2023) Francotorna sui sorteggi Champions bacchettando i tifosi delper aver esultato per aver pescato il. Franco, editorialista de Il Giornale, da sempre vicino ai fatti di casa, èospite della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte, per parlare della partita di calcio tra, valida per il campionato italiano. Secondo, questa partita è particolarmente importante per il, che ha l’obiettivo di raggiungere la zona Champions al termine della stagione. Le due squadre si erano già affrontate all’andata, ma allora alcuni giocatori erano assenti. Secondo l’editorialista, l’incontro di ritorno, che si terrà il 2 aprile allo stadio Maradona di ...

