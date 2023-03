Ora legale, da stanotte lancette avanti di un’ora. Coldiretti: i consigli a tavola per evitare l’insonnia (Di sabato 25 marzo 2023) Torna l’ora legale: ci si sveglia un’ora prima. Il passaggio scatterà alle 2 della notte tra oggi (sabato 25 marzo ndr) e domenica. L’ora solare tornerà il 29 ottobre. E come sempre, spostare le lancette avanti comporterà vantaggi per tutti, grandi e piccoli, e qualche piccolo problema di adattamento per molti. «Con il passaggio all’ora legale sono a rischio circa 12 milioni di italiani che soffrono di disturbi del sonno, accentuati dal cambiamento di orario», afferma per esempio la Coldiretti, in riferimento all’allarme insonnia determinato dall’obbligo di spostare di un’ora in avanti le lancette dell’orologio. Una metodica che provoca modificazioni del ciclo del sonno accompagnato da ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 marzo 2023) Torna l’ora: ci si svegliaprima. Il passaggio scatterà alle 2 della notte tra oggi (sabato 25 marzo ndr) e domenica. L’ora solare tornerà il 29 ottobre. E come sempre, spostare lecomporterà vantaggi per tutti, grandi e piccoli, e qualche piccolo problema di adattamento per molti. «Con il passaggio all’orasono a rischio circa 12 milioni di italiani che soffrono di disturbi del sonno, accentuati dal cambiamento di orario», afferma per esempio la, in riferimento all’allarme insonnia determinato dall’obbligo di spostare diinledell’orologio. Una metodica che provoca modificazioni del ciclo del sonno accompagnato da ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e ...

