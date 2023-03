Ora legale 2023, stasera pronti a spostare avanti le lancette: ecco quando si cambia (Di sabato 25 marzo 2023) Ci siamo: sta tornando l’ora legale. Entrerà in vigore la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2022: alle ore 2 si dovranno spostare avanti le lancette di un’ora, ovvero alle 3. L’ora legale durerà fino a domenica 29 ottobre 2023, quando rientrerà in vigore l’ora solare. Si dormirà quindi un’ora in meno, ma avremo un’ora di luce naturale in più per altri 7 mesi. Se smartphone, pc e tablet si aggiorneranno automaticamente, è il caso invece di fare attenzione nel ricordarsi di spostare manualmente le lancette dei nostri dispositivi analogici. I risparmi – Secondo le stime di un’analisi della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), promotrice assieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenerla tutto l’anno, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Ci siamo: sta tornando l’ora. Entrerà in vigore la notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo 2022: alle ore 2 si dovrannoledi un’ora, ovvero alle 3. L’oradurerà fino a domenica 29 ottobrerientrerà in vigore l’ora solare. Si dormirà quindi un’ora in meno, ma avremo un’ora di luce naturale in più per altri 7 mesi. Se smartphone, pc e tablet si aggiorneranno automaticamente, è il caso invece di fare attenzione nel ricordarsi dimanualmente ledei nostri dispositivi analogici. I risparmi – Secondo le stime di un’analisi della Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima), promotrice assieme a Consumerismo No Profit di una petizione online per mantenerla tutto l’anno, ...

