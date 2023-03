Ora legale 2023, ecco quando spostare avanti le lancette. Appelli al governo per tenerla tutto l’anno: i rischi per la salute con il cambio dell’ora (Di sabato 25 marzo 2023) Torna l’ora legale. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo si passerà come di consueto dall’ora solare all’ora legale. Le lancette dell’orologio dovranno essere tirate avanti di 60 minuti, dalle 02 alle 03, e si perderà così un’ora di sonno in cambio però di un’ora in più di luce la sera. Sarà quindi – per i primi giorni – più buio la mattina ma più chiaro fino a tardi. I due passaggi, in primavera e autunno, sono come due piccoli jet lag e l’impatto sulla salute è di un certo rilevo. Per esempio, nei giorni successivi allo spostamento delle lancette, si registra un numero superiore alla media di infarti, infortuni sul lavoro e incidenti stradali. Alcuni esperti sottolineano che l’ora legale si discosta dai ritmi circadiani del corpo umano in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 marzo 2023) Torna l’ora. Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo si passerà come di consueto dall’ora solare all’ora. Ledell’orologio dovranno essere tiratedi 60 minuti, dalle 02 alle 03, e si perderà così un’ora di sonno inperò di un’ora in più di luce la sera. Sarà quindi – per i primi giorni – più buio la mattina ma più chiaro fino a tardi. I due passaggi, in primavera e autunno, sono come due piccoli jet lag e l’impatto sullaè di un certo rilevo. Per esempio, nei giorni successivi allo spostamento delle, si registra un numero superiore alla media di infarti, infortuni sul lavoro e incidenti stradali. Alcuni esperti sottolineano che l’orasi discosta dai ritmi circadiani del corpo umano in ...

