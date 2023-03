Omicidio Francesco Pio: lungo applauso all’arrivo del feretro (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un lunghissimo applauso ha accolto il feretro bianco di Francesco Pio Maimone al suo arrivo nella chiesa di San Lorenzo Martire a Pianura, a Napoli. Sul piazzale antistante la chiesa si è ritrovato il quartiere per porgere l’ultimo saluto al giovane ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Mergellina. Tantissimi i giovani e alcuni, tra gli amici più stretti di Francesco Pio, indossano una maglietta con una sua fotografia e la scritta ‘Francesco Pio vive’. All’esterno della chiesa sulla cancellata è stato affisso uno striscione con l’immagine del giovane e la scritta “Dentro ogni nostro pensiero c’è sempre un po’ di te”. In chiesa anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Un lunghissimoha accolto ilbianco diPio Maimone al suo arrivo nella chiesa di San Lorenzo Martire a Pianura, a Napoli. Sul piazzale antistante la chiesa si è ritrovato il quartiere per porgere l’ultimo saluto al giovane ucciso nella notte tra domenica e lunedì a Mergellina. Tantissimi i giovani e alcuni, tra gli amici più stretti diPio, indossano una maglietta con una sua fotografia e la scritta ‘Pio vive’. All’esterno della chiesa sulla cancellata è stato affisso uno striscione con l’immagine del giovane e la scritta “Dentro ogni nostro pensiero c’è sempre un po’ di te”. In chiesa anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Napoli, striscioni e scritte sui muri per Francesco Pio Maimone nel giorno del funerale #francescopiomaimone… - 361_magazine : Omicidio di Francesco Pio, l'amico: 'teneva un buco in petto' - infoitinterno : Omicidio a Mergellina, fiaccolata a Pianura per Francesco Pio: «Mai più vite spezzate» - infoitinterno : Omicidio a Mergellina, domani a Pianura i funerali di Francesco Pio Maimone - infoitinterno : Omicidio Francesco Pio, Alessandra Clemente a Pianura: 'Mia mamma uccisa un'altra volta' -