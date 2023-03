Omicidio a Mergellina | Manfredi | “Un sacrificio che sia una spinta per tutti”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 25 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Questo grandedeve essere unaa noi per primi ma per tutto il quartiere per fare qualcosa di più e creare punti di riferimento. Sento una grande responsabilità ma deve essere una responsabilità collettiva perché o c’è una presa di coscienza collettiva mettendosi veramente insieme per il bene comune altrimenti nessuno può farcela”. Sono le parole espressa dal sindaco di Napoli, Gaetano, al termine della cerimonia funebre per Francesco Pio Maimone svoltasi a Pianura. Il sindaco, accompagnato dalla moglie, ha sottolineato come “purtroppo in questa città il tema dei giovani e di dare loro una speranza e un futuro è una sfida complessa che non può che passare dal lavoro, dall’avere dei riferimenti: è importante che ci siano le istituzioni ma anche le famiglie e le ...