Omicidio a Mergellina | fiaccolata a Pianura per Francesco Pio | «Mai più vite spezzate»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... annatrieste : Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camor… - andreastoolbox : Omicidio a Mergellina: chi era Antonio Gaetano, il boss di 20 anni alla guida del clan Esposito-Marsicano -… - infoitinterno : Omicidio a Mergellina, domani a Pianura i funerali di Francesco Pio Maimone - Cristin18344813 : RT @annatrieste: Subito dopo l'omicidio del diciottenne a Mergellina, l'ipotesi più accreditata era il regolamento di conti di camorra. E… - Ljudmil02596397 : RT @storie_italiane: Buongiorno e buon fine settimana da @eleonoradaniele #Mergellina ucciso per una macchia sulle scarpe. L’accusa: omici… -

... il 19enne ucciso con un colpo di pistola sul lungomare di Napoli anella notte tra ... I TESTIMON I - Sono più di uno i testimoni chiave dell'di Francesco Pio Maimone. ......ventenne presunto colpevole dell'uccisione del 18enne di Pianura davanti agli chalet di, ... 'E' indubbio - scrive il giudice - che la condotta debba essere qualificata quale...... Vincenzo De Luca, ha recentemente espresso la sua preoccupazione per la crescente emergenza giovanile e educativa in Italia, in seguito all'di due giovani nella zona dia Napoli. ...

Omicidio a Mergellina: chi era Antonio Gaetano, il boss di 20 anni alla guida del clan Esposito-Marsicano ilmattino.it

20enne di Barra oggi in carcere per omicidio aggravato dal metodo mafioso. Una tragedia che si è consumata davanti allo specchio d'acqua di Mergellina nella notte tra domenica e lunedì scorso, fuori a ...Domani alle 15.30 nella chiesa di San Lorenzo Martire in via Montagna Spaccata inizierà la celebrazione del funerale di Francesco Pio, il 19enne ucciso con un colpo di pistola sul lungomare di Napoli ...